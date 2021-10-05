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Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar - Son Dakika

Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar

05.10.2021 10:22

Son dakika haber: Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Özel Harekat Ekipleri şafak vakti silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Bursa merkezli 40 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Özel Harekat Ekipleri şafak vakti silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik Bursa merkezli 40 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Kapıların koçbaşıyla kırıldığı baskında 30 şüpheli gözaltı alındı.

Ekipler silah tacirlerine yönelik 40 adrese eş zamanlı şafak baskını yaptı. KOM ekipleri ve özel harekat ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Fiziki takip ve adres tespitlerinin ardından Bursa merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskına 450 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltı alındı. Operasyonlarda gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların işlemleri devam ediyor.

(Ahmet Berke Erdal - Berktuğ Öncü/İHA)

Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar
Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar
Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar
Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar

Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Bursa, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Bursa'da silah tacirlerine şafak operasyonu...Kapıları koç başlarıyla kırdılar - Son Dakika
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