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Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı - Son Dakika

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

02.11.2021 04:42
Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı Zeytinburnu'da 4 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar 3. kattan kendilerini beton zemine attı Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı

Zeytinburnu'da 4 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar 3. kattan kendilerini beton zemine attı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen yabancı uyruklu 3 kişi panik halinde kendilerini 4. kattan beton zemine bıraktı. Vatandaşların battaniye ve çarşaf açmalarına rağmen beton zemine düşen 1'i kadın 3 kişi ağır yaralanırken atlama anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 01: 45 sıralarında Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi 75/12 Sokakta bulunan 4 katlı binanın dördüncü katında çıktı. Alevlerin büyümesiyle içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi panik içinde kendilerini pencerelere koşarken yangını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangında can pazarı yaşandı, o anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı

Alev alev yanan dairede mahsur kalan üç kişi pencerelere koşarken mahalle sakinleri ise Battaniye ve çarşaflarla yardıma koştu.

Mahsur kalan 1'i kadın 3 kişi yoğun duman ve alevlere teslim olan daireden kendilerini beton zemine bıraktı. Vatandaşlar atlayan kişileri tutmak için açtığı çarşaf ve battaniye yetersiz kalırken 3 kişi beton zemine düştü.Binadan atlayan 3 kişi ve dumandan etkilenen bir kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Alevlerden kaçmak için beton zemine atlayan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla alevler kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları uzun süre devam etti.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çatı katındaki yangında mahsur kalan yabancı uyruklu 3 kişi canlarını hiçe sayarak aşağıya böyle atladı - Son Dakika
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