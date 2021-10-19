Çekya'da tedavi gören Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunun açıklanması üzerine, Senato'nun Anayasa Komitesi, oy birliğiyle yetkilerinin kaldırılmasına karar verdi.

Çekya Senatosu Anayasa Komitesi, sağlık sorunları nedeniyle görevini yapmaya elverişli olmadığına ilişkin doktor raporu üzerine, Cumhurbaşkanı Zeman'ın yetkilerinin kaldırılmasını oyladı.

Anayasa Komitesi üyeleri, Zeman'ın yetkilerinin kaldırılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Senato ve parlamentoda oylama yapılacak

Çekya Senatosunun 66. maddesinde bir cumhurbaşkanının ciddi nedenle görevini yerine getirememesi durumunda yetkilerinin kaldırılabileceği belirtiliyor. Bu nedenle söz konusu maddenin yürürlüğe girebilmesi için iki meclisli ülkede önce senatoda, daha sonra parlamentoda oylama yapılacak.

Zeman, 10 Ekim'de doktorlarının tavsiyesi üzerine Prag'daki Askeri Üniversite Hastanesine kaldırılmıştı.

Senato Başkanı Milos Vystrcil, doktorların hazırladığı rapor doğrultusunda Zeman'ın görevini yapmaya elverişli olmadığını, dün kamuoyuyla paylaşmıştı.