Son dakika: Cezaevinden izinli çıktı, husumetlisi tarafından silahla vuruldu - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıktı, husumetlisi tarafından silahla vuruldu

MALATYA - Malatya'da cezaevinden izinli olarak çıkan şahıs, tartıştığı husumetlisi tarafından tabanca ile ayağından vuruldu. Olay sonrası kaçan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cezaevinden izinli olarak çıkan A.Ç., husumetlisi H.T.Ü. ile Desenli Sokak'taki otoparkın önünde karşılaştı. Birbirlerine küfür eden ikili arasında kavga çıktı. H.T.Ü., tabanca ile A.Ç.'yi ayağından vurarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ise çöp konteyneri içerisinde bir adet boş kovan buldu. Olayın şüphelisi H.T.Ü. kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan suç aletini bölgede bulunan bir sokağa attığını belirten H.T.Ü. polis merkezine götürülürken, tabancanın bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.