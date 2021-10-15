Son dakika haber! Çocuk bezi çalan hırsız kamerada

Son dakika haberine göre Çocuk bezi çalan hırsız kamerada Batman'da sabah saatlerinde, Kısmet Mahallesi'nde bir dükkandan bir çuval çocuk bezini çalan hırsız güvenlik kamerasına takıldı.

Çocuk bezi çalan hırsız kamerada BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde, Kısmet Mahallesi'nde bir dükkandan bir çuval çocuk bezini çalan hırsız güvenlik kamerasına takıldı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Kısmet Mahallesi'nde gerçekleşti. Hırsız, bir dükkanın önünde bulunan bir çuval bebek bezini çalıp olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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