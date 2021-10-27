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ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

27.10.2021 15:20

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayet sonrası dernekten çıkan grubun kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; dernek binasından dışarı çıkan grubun, hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.

ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Cinayet, Çorum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika
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