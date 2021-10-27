Son dakika haber: ÇORUM TÜRK SANAT MUSİKİSİ SEVENLER DERNEĞİ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

Çorum'da Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği'nde çıkan 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, cinayet sonrası dernekten çıkan grubun kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; dernek binasından dışarı çıkan grubun, hızla araçlarına binip bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.