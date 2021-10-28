Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı (7) - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı
İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı.
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Kaynak: AA
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