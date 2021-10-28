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İstiklal Marşı'nın okunması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programına katıldı.

ATO Congresium'da düzenlenen "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programı

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar' programına katıldı (7) - Son Dakika

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