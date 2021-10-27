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Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET - Son Dakika

Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET

27.10.2021 13:53

Son dakika haber: MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yeğeni Z.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen, cezaevi kapısında davullu, zurnalı kutlamayla karşılandığı görüntüler tepki çeken Osman Ç.'nin (29) yargılanmasına devam edildi.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yeğeni Z.Ç.'ye (17) cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edilen, cezaevi kapısında davullu, zurnalı kutlamayla karşılandığı görüntüler tepki çeken Osman Ç.'nin (29) yargılanmasına devam edildi. Sanık ve avukatının da katılmadığı duruşmada savcı tutuklama istedi, mahkeme talebi reddetti.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan Osman Ç., iddiaya göre geçen yıl İsviçre'den tatil için Mardin'e gelen yeğeni Z.Ç.'ye 2 gün boyunca cinsel istismarda bulundu. Z.Ç. yaşadıklarını ablasına anlatıp karakola giderek şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Osman Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 2 ay sonra gelen adli tıp raporunda, Osman Ç.'nin odasında sperm örnekleri ve mendilde de Z.Ç.'ye ait kan örnekleri tespit edildi. Eylül 2020'de yeniden gözaltına alınan Osman Ç. bu kez tutuklandı.

SAVCININ TALEBİNE RAĞMEN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Osman Ç. hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Yaklaşık 4 ay tutuklu kalan Osman Ç., davanın 13 Ocak 2021'deki görülen ilk duruşmasında, savcının mağdur lehine mütalaa vermesine rağmen serbest bırakıldı. Osman Ç.'nin, cezaevi kapısında davullu, zurnalı ve silah sıkılarak kutlamayla karşılanması ise kamuoyunda tepki çekti.

SANIK AVUKATI MAZERET BİLDİREREK KATILMADI

Osman Ç.'nin yargılanmasına Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Osman Ç.'nin katılmadığı duruşmaya avukatı da mazeret bildirerek gelmedi. Duruşmayı, Şahmaran Kadın Platformu, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) ve Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi de takip etti.

YENİDEN BEYANI İSTENDİ, SANIK GELMEDİ

Mahkemenin yeniden beyanına başvurulması için duruşmada hazır bulunması yönündeki tebligatına rağmen sanık Osman Ç., duruşmaya gelmedi. Mahkeme, savcılık makamından mütalaasını sordu. Savcılık, sanığın üzerine atılı suçun sabit olduğunu belirterek, kan bağı olan kişiye dönük 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

'YAKALAMA KARARI ÇIKARTILSIN' TALEBİ

Mütalaaya dair savunmalarına geçilen Z.Ç.'nin avukatları, sanığın tutuklanması yönünde karar verilmesini istedi. Mağdur avukatlarından Ramazan Tekin, sanık Osman Ç.'nin 2 celsedir duruşmaya katılmadığını ve kaçak statüsüne alınarak yakalanmasını talep etti. Avukat Dilan Koç ise sanığın beyanlarına itibar edilmemesi ve istismardan tutuklanması yönünde savunma yaptı. Fakat avukatların talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

EK SÜRE İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanığın tutuklanması yönündeki talebi, 'tutuklamayı gerektirecek yeni bir delilin olmaması, delillerin toplanmış olması, sanığın kaçma şüphesinin olmaması' gerekçesiyle reddetti. Mahkeme ayrıca sanık ve şikayetçi avukatlarının savunma yapmaları için ek süre vererek duruşmayı, 22 Aralık'a erteledi.

Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET
Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET

Kızıltepe, Mahkeme, Cezaevi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! DAVULLA KARŞILANAN CİNSEL İSTİSMAR SANIĞI İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNE RET - Son Dakika
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