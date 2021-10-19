Son dakika haber! Denizli'de bir lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın zarara neden oldu.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir lastik deposunda çıkan yangın zarara neden oldu. İlçedeki sanayi sitesinde bir iş yerinin girişinde bulunan lastik deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

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