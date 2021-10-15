Dicle Elektrik gönüllülerinden Gabar Dağı'nda temizlik operasyonu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Gabar Dağında bulunan ve yıllarca terörün gölgesinde kalan şelaleler, huzurun sağlanmasıyla doğa tutkunları ve piknikçilerin gözde mekanı oldu. Terör nedeniyle yıllarca gidilemeyen Gabar Dağı eteklerinde yer alan, Bertür Vadisi şelalelerinde, Dicle Elektrik gönüllüleri tarafından temizleme çalışması yapıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Şırnak İl Müdürlüğü idareci ve personelleri, Bertür Vadisi şelalelerinde temizlik kampanyası başlattı. Personeller Bertür Vadisi şelalelerinde piknik yapılan alanları temizlemek ve temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak adına kampanya başlattı. Bertür Vadisi şelalelerinde temizlik yapan Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü idareci ve personelleri bölgede bulunan çöpleri topladı. Dicle Elektrik İl Müdürü Tekin Türk, "Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi İl Müdürlüğü olarak amacımız il ve ilçelerimizde kaliteli elektrik enerjisi sunmaktır. Bu anlamda 2021 senesi içerisinde 156 milyonluk bir yatırım için çalışmalarımız devam ederken Dicle Edaş gönülleri olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında merkeze bağlı Kayaboyun köyü Bertur Vadisinde bulunan şelalenin çevresinde temizlik çalışması yaptık. Burası Şırnak ve ilçelerinden vatandaşların yoğun olarak piknik alanı olarak kullandığı bir yer ve vatandaşlar burada piknik yaptıktan sonra çevreyi kirletiyorlar. Bizim amacımız Cizre Edaş gönülleri olarak bir duyarlılık sergilemek ve yaşadığımız alanı daha yaşanabilir kılmak adına 40 gönüllü arkadaşımızla temizlik çalışması yaptık. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Dicle Edaş olarak sloganımız kaliteli kesintisiz enerji ve doğamızı korumak. Bu tür etkinliklerimiz doğamızı korumak adına devam edecektir" dedi.

Berfin Uğur ise, "Şırnak'ta doğa harikası çok değerli bir şelalemiz var fakat vatandaşlar buraya pikniğe gelirken etrafa ve doğaya çok zarar veriyorlar çöplerini etrafı kirletip gitmişler. Bizde Dicle elektrik gönüllüsü olarak buraya gelip çevreyi temizledik. Hem burayı görmekten hem de bu sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan mutluyum. İyi bir çalışmamız oldu. Dileriz bu çalışma örnek olur. Pikniğe gelen vatandaşlarımız etrafı kirletmeden sonrasını da düşünerek hareket ederler" diye konuştu.