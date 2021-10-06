Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay'ın vefat eden babasının Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Erbaş, Erdal Atalay'ın babası Hüseyin Atalay'ın cenaze törenine katılmak üzere, ilçeye geldi.

Merkez Ayşe-Ali Dalgı Caminde ikindi namazını kıldıran ve dua eden Erbaş, cenaze namazı öncesinde cemaatten helallik istedi.

Erbaş, Atalay'ın tabutu başında yaptığı konuşmada, her insanın musallaya geldiğinde arkasından insanların hüsnü şehadette bulunmasını istediğini belirtti.

Bir baba için en güzel beklentilerden birisinin de cenaze namazını evladının kıldırması olduğunu ifade eden Erbaş, Erdal Atalay'ı cenaze namazını kıldırmak üzere tabutun başına davet etti.

Atalay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Adaköy Camurcuk Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına, Atalay'ın yakınları ve sevenleri ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erbaş, cenaze töreninin ardından Yeniçağa Kaymakamı Nurhalil Özçelik'i makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgiler aldı.