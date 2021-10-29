Üye Girişi
Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı - Son Dakika

Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

29.10.2021 01:16
Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, içerisinde Doğu gezisine katılan sağlık çalışanlarının bulunduğu midibüs şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 doktor hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas'ın Kangal ilçesi girişinde meydana geldi. Samsun'dan Adıyaman'a Doğu gezisine katılan çağlık çalışanlarının bulunduğu N.A. yönetimindeki 55 AAD 524 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek yan yattı. Can pazarının yaşandığı kaza yerine ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dr. Hasan Hüseyin Saltık'ın (67) yaşamını yitirdiği belirlendi. 24 kişi de yaralandı. Yaralılar Kangal ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı
Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı
Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı
Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı

Midibüs, Kangal, Sivas, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sivas'ta sağlıkçıları taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 24 yaralı 00:34 Sivas'ta sağlıkçıları taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 24 yaralı CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim 23:21 CHP'den Özgür Demirtaş ve Muhtar Kent iddiasına yalanlama! İşte adaylık için konuşulan 3 isim Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak 22:50 Meteoroloji gün verip uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 52 il yağmura teslim olacak
Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor 22:05 Derbi öncesi verdiği görüntü olay olmuştu! Aytaç Kara, Galatasaray'dan ayrılıyor 20:38 "Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti CHP'nin tezkeredeki yabancı asker itirazına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Evet dedikleri tezkerede de vardı 20:16 CHP'nin tezkeredeki yabancı asker itirazına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt: Evet dedikleri tezkerede de vardı
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah 17:20 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı 15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı

Son Dakika Haberleri
22:31 28 Ekim korona tablosu! Bugün korona vaka sayısı kaç?
18:36 Galatasaray'da Sacha Boey hızının kurbanı oldu! Kulüp doktoru bile dönüş tarihini bilemiyor
18:34 Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi
18:34 Türkiye'nin yeni İHA'sı 'UÇBEY ilk kez sahaya çıktı! İşte 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri
17:23 Beşiktaş'ta deprem! Josef de Souza Hatayspor maçında sahaya çıkmayacak
17:19 Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah
17:04 İkranur cinayetinde amcaya yaş indirimiyle 11 yıl hapis, halaya iyi halden tahliye kararı verildi! Acılı aile yıkıldı
16:59 Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü
16:57 Fenerbahçe'den eski yönetici Mahmut Uslu'ya taraftarın tepkisini çeken gönderme
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek PSG'de Mbappe depremi! Burak Yılmaz'a karşı forma giyemeyecek         
00:40
Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı         
23:59
ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ve F-16 satışıyla ilgili sorulara çarpıcı yanıt ABD'den Erdoğan-Biden görüşmesi ve F-16 satışıyla ilgili sorulara çarpıcı yanıt         
23:15
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak tezkere çıkışı: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratacak tezkere çıkışı: 'Evet' dersek Cumhuriyet'e ihanet etmiş oluruz         
22:38
Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak         
21:48
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım Öldürdüğü sevgilisinin cesedini emniyete getiren katil zanlısı: Namus için yaptım         
20:23
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 01:23:19. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu gezisine katılan sağlıkçıların midibüsü devrildi: 1 doktor öldü, 24 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement