Son dakika haber! Düzce'de otomobillerin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
D-010 kara yolunda seyreden Fatih Yavuz Ş. idaresindeki 67 ACF 394 plakalı otomobil, Akkaya köyü mevkisinde kavşakta manevra yapan Necmi Ö. yönetimindeki 67 SC 502 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Gamzenur Ş, Billur E. ve Hanife Ö. yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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