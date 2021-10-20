Son dakika haber: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 zanlı kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberleri: Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrasında gözaltına alındı.

Düzce'de polisin "dur" ihtarına uymayan 4 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonrasında gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri M.F. idaresindeki 54 B 4864 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan ve içerisinde 4 kişinin olduğu belirlenen otomobili takibe alan polis ekipleri, aracı Nusrettin Mahallesi Selvili Sokak girişinde sıkıştırarak durdurmayı başardı. Yaşanan kovalamaca sonrası güçlükle durdurulan otomobilden inen ve kaçmaya çalışan 2'si kadın 4 zanlı yakalandı. Bazı polislere kaçarken zarar veren ve yakalandıktan sonra kısa süreli arbedeye giren şüpheli M.F, A.Ş, B.D. ve N.H. gözaltına alındı. Alkollü oldukları için polisten kaçtıkları öğrenilen zanlıların, emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi. Öte yandan, yaşanan arbedede hafif yaralar alan bir polis memuru, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

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