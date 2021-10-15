Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları hakkında açıklama - Son Dakika

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Meydanı düzenleme çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gürkan, Belediyede düzenlediği basın toplantısında, göreve gelmelerinin ardından tarihi kentin ve Selimiye'nin silüetini korumak amacıyla kararlar aldıklarını söyledi.

Recep Gürkan, Selimiye Meydan Projesi'ni yapamadıkları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yardım istediklerine ilişkin söylenenlerin doğru olmadığını savundu. Gürkan, Ankara'da görüştükleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projenin bir an önce yapılmasını istediğini kendilerine anlattığını ifade etti.

Kendisinin de Kurum'a projenin hazır olduğunu, Belediye olarak yapmaya hazır olduklarını ve ihaleye çıkacaklarını aktardığını anlatan Gürkan şunları kaydetti:

"Bakan Kurum 'Paranızı başka şeylere harcarsınız, Cumhurbaşkanı'mız da istiyor verin biz yapalım.' dedi. Ben devlet terbiyesi olan, devlet adabı nedir bilen bir insanım, sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamdaki ricası emirdir, oy vermişimdir, vermemişimdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanıdır, sayın Bakan da bu ülkenin bakanıdır, bir partiye mensup olabilir, partiler gelir geçer asıl olan Türkiye Cumhuriyeti'dir, onun bekasıdır. Devlet geleneğimizde ne cumhurbaşkanının ne bakanın istekleri reddedilmez. Bunun üzerine 'Elbette siz yapabilirsiniz ama bizi Selimiye'ye hizmette mahrum etmeyin, mülkiyet sahibiyiz, proje sahibiyiz, 7 yıldır mücadelemizi veriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı istemiş, siz istemişsiniz başımızın üstüne ama logomuz olmalı.' dedim. Sayın Bakan da 'Peki' dedi."

Ardından Belediye Meclisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Belediye ve İLBANK arasında protokol imzalandığını ifade eden Gürkan, "Proje bizim, mülkiyet bizim, Bakanlık finanse etmek istedi bu gizlenecek bir şey değil." dedi.

Gürkan, Selimiye Meydan Projesi için hiçbir kurumdan finans talepleri olmadığını bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın altyapı çalışmalarını kredi onaylama sürecinde bir süre engellediği iddiasında bulunan Gürkan, yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.