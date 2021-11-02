Son dakika haberi... Edirne'de sis etkili oldu, Selimiye gözden kayboldu - Son Dakika

Edirne'de sisli hava etkisini göstermeye başladı, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye Camii sisle kaplandı.

Gece yarısı başlayan sis, sabaha karşı yoğun olarak hissedildi. Sabah erken saatlerde işe gitmek üzere yola çıkan sürücüler, zaman zaman trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Kavşaklar başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu noktalarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücüleri dikkatli gitmeleri için yönlendirdi.

"GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ"

Görüş mesafesinin 30 metrenin altına düşmesi araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Edirne'de altın üçgen olarak adlandırılan bölümde bulunan tarihi eserler sis altında kalınca kartpostallık görüntüler oluştu.

Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan Selimiye başta olmak üzere, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Tunca ve Meriç Nehri ile kentte bulunan tarihi çarşılar sisle kaplandı.

Gece yarısından sabah saatlerine kadar yoğun olarak hissedilen sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(Mehmet Basmacı - Özlem Ceylan/İHA)