Son dakika haber... Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 4 çocuk öldü - Son Dakika

Sakız Adası açıklarında düzensiz göçmen taşıyan botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, kazaya ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Yaşamını yitirenlerin 3-14 yaşlarında 4 çocuk olduğunu kaydeden Mitarakis, batan bottan 22 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.