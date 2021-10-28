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Son dakika haber! Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 8 polis yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber! Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 8 polis yaralandı

28.10.2021 04:44
Son dakika haber! Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 8 polis yaralandı

Son dakika haberleri... Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle 8 polis yaralandı, 37 gösterici gözaltına alındı.

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle 8 polis yaralandı, 37 gösterici gözaltına alındı.

Başkent Quito'nun, hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkezinde toplanan yüzlerce gösterici, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.

Devlet Başkanı Guillermo Lasso ise yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların çözümünün diyalog kanallarından geçtiğini belirterek birlik çağrısında bulundu.

Ülkenin önemli kentlerinde çok sayıda otoyolu trafiğe kapatan eylemciler, gün içerisinde güvenlik güçleriyle gerginlikler yaşadı.

Dünden bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle 8 polis yaralandı, 37 gösterici gözaltına alındı.

Öte yandan yerel basında çıkan habere göre, Cotopaxi eyaletinde, protestoları takip eden 67 yaşındaki bir gazeteci kamyondan kazara düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Ekonomik kriz

Devlet Başkanlığı Sarayı civarında yoğun önlemler alan polis ve ordu güçleri, güvenlik bariyerini devirmeye çalışan eylemcilere dün gaz bombası ve tazyikli su sıkarak karşılık vermişti.

Ülkede son zamanlarda hızla artan akaryakıt fiyatları, başta yerli temsilciler olmak üzere çok sayıda sendikanın tepkisine yol açmış, bir süredir devam eden protestolar dün etkisini artırmıştı.

Yerli temsilciler ve işçi sendikaları, akaryakıt fiyatlarının düşürülmesini istiyor ve hükümetin çıkarmayı planladığı ekonomik reformlara karşı çıkıyor.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik ve sosyal krizden geçen Ekvador'da hükümet, Uluslararası Para Fonundan (IMF) alınan borç nedeniyle ekonominin yeniden canlandırılması için mali reformların gerekli olduğunu belirtiyor.

Ekim 2019 sokak olayları

Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.

Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

Güney Amerika, Hükümet, Ekvador, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ekvador'da hükümet karşıtı protestolarda 8 polis yaralandı - Son Dakika


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