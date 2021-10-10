Otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Ağır yaralanan Alıcı, ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kangal köpeklerine talep yağıyor! Yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor

Dünyada sadece 3 tane var! Babasıyla birlikte keşfettiği Delice tuzunu 11 ülkeye ihraç ediyor

Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı