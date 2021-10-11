Son dakika haber: Erzurum'da 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Erzurum'da Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) temsilcileri 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

UCİM'den yapılan açıklamaya göre, dernek yetkililerinin kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle çocuklarla bir araya geldiği belirtildi.

Çocuk oyun atölyeleri, drama çalışmaları ve palyaço gösterisi gibi etkinliklerle çocuklara eğlenceli gün yaşatıldığı anlatılan açıklamada, etkinliğin çocuklara derneğin simgesi olan mavi kelebekli broşların ve hediyelerin dağıtılmasıyla son bulduğu aktarıldı.