Son dakika haber | Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
29.10.2021 09:22
Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Adeta küle dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde ambalaj üretimi yapılan 2 katlı fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın sırasında içeride bulunan 23 yaşındaki Enes Burak hayatını kaybetmişti. Çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle fabrikanın demir kaplamalarında erime olduğu gözlendi. Ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor. Fabrika alanı drone ile havadan da görüntülendi.
(Murat Delice-İHA)
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