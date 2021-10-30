Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Esenyurt'ta 1 kişinin öldüğü fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
30.10.2021 00:58
Son dakika haber: Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Esenyurt'ta dün gece saatlerinde 1 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Adeta küle dönen fabrika drone ile havadan da görüntülendi.
Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde ambalaj üretimi yapılan 2 katlı fabrikada gece saatlerinde çıkan yangın sırasında içeride bulunan 23 yaşındaki Enes Burak hayatını kaybetmişti. Çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle fabrikanın demir kaplamalarında erime olduğu gözlendi. Ekiplerin çalışmaları ise devam ediyor. Fabrika alanı drone ile havadan da görüntülendi. - İSTANBUL
Son Dakika 00:58 11 yaşındaki çocuk, gecekonduda başı taşla ezilmiş halde bulundu 00:20 Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz 23:32 Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı 21:39 Yunanistan'a giden Merkel'den Miçotakis'e mesaj: Türkiye komşumuz ve müttefikimiz 19:39 Genç uzman çavuş, otel odasında görevliler tarafından ölü bulundu 18:59 Fenerbahçeliler, Volkan Demirel'i sildi! Hande Sümertaş paylaşımını gören taraftarlar büyük yıkım yaşadı 16:59 Yavru maymun, leoparın avladığı annesine sımsıkı sarıldı! O anlar kameralara yansıdı 16:13 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan Murat Özyiğit'e 18 yıl hapis cezası isteniyor