Son dakika haber: Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının yakınları cenazeyi teslim aldı - Son Dakika

Eşi tarafından darp edildikten sonra ölen kadının yakınları cenazeyi teslim aldı

Ölen kadının yakınları gözyaşı dökerek adalet çağrısında bulundu

Olaydan sonra gözaltına alınan koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi

GAZİANTEP - Osmaniye'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldüresiye darp edildikten sonra sevk edildiği Gaziantep'teki özel hastanede hayatını kaybeden Meltem Goncagül'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan yakınları, iki çocuk annesi genç kadının avukatlık bürosunda canice dövüldükten sonra öldüğünü ifade ederek adalet çağrısında bulundu.

Olay, 29 Eylül 2021 Çarşamba günü Osmaniye Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan bir iş merkezindeki avukatlık bürosunda meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül, eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının boşanmak istediği eşi İbrahim Goncagül de geldi. Bu esnada yaşanan tartışma sonrası İbrahim Goncagül, genç kadını öldüresiye darp etti.

Sevk edildiği Gaziantep'te 10 gün sonra hayatını kaybetti

Boşanmak istediği eşi tarafından öldüresiye darp edilen genç kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından önce ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi'ne, daha sonra ise hayati tehlike kaydıyla Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'teki özel hastanede 10 gündür yaşam savaşı veren iki çocuk annesi talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazeyi teslim alan yakınları gözyaşı dökerek 'adalet' çağrısında bulundu

Hayatını kaybeden Meltem Goncagül'ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi teslim alan genç kadının teyzesi Mehtap Demirkan, "Benim yeğenim avukatın ofisinde boşanmak istediği eşi tarafından canice, öldüresiye darp edildi. Ayrılmak istediği eşi ayağıyla kafasını eziyor. Sonrasında yeğenimi önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Oradan da Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk ettiler. Benim yeğenim 8 gün yaşam mücadelesi verdi ve gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yeğenim dövülerek öldürüldü, ben adalet istiyorum. Daha 25 yaşında kara toprağa girdi. O pislik tutuklandı ama bir daha oradan çıkmasın. Bu işin peşi bırakılmasın" diyerek hem yardım istedi hem de göz yaşı döktü. Genç kadının cansız bedeninin, Osmaniye merkezdeki Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

Eşini darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen koca tutuklandı

Öte yandan, eşini darp ederek ölümüne sebep olan İbrahim Goncagül ise olayın ardından polis tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.