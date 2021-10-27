Son dakika haber: Eşini ve kızını yaralayan emekli polis, aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Beylikdüzü'nde eşini ve kızını silahla yaralayan emekli polis aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'nde yaşayan emekli polis memuru Alaaddin T. ve eşi S.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında, Alaaddin T. evindeki tabancayla önce eşini ardından kızı E.T.'yi silahla vurarak yaraladı, daha sonra intihar etti.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.T. ve E.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Alaaddin T. olay yerinde hayatını kaybetti.