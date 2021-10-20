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Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika

Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti

20.10.2021 17:25

Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi, cenazeyi teslim alan anne feryat etti Cani kocanın, bir yıl önce 2 aylık hamile olan eşine zorla kürtaj yaptırdığı iddia edildi Kilis'te eşi tarafından tekme...

Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti

Eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi ailesine teslim edildi, cenazeyi teslim alan anne feryat etti

Cani kocanın, bir yıl önce 2 aylık hamile olan eşine zorla kürtaj yaptırdığı iddia edildi

GAZİANTEP - Kilis'te eşi tarafından tekme tokat dövülerek beyin kanaması geçiren ve komalık olan 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Fatma Gül Özyer'in cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, açıklamalarda bulunan anne Kezban Çetin, olanlara isyan ederek kızını öldüren damadının en ağır cezayı almasını istedi. Eşinin ölümüne neden olan kocanın, bir yıl önce de 2 aylık hamile olan eşine zorla kürtaj yaptırdığı iddia edildi.

Olay, yaklaşık bir hafta önce Kilis'in Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Özyer, 20 gün önce doğum yapan eşi Fatma Gül Özyer'i öldüresiye darp etti. Dakikalarca tekme tokat dövülen genç annenin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Komalık oldu, üç kez kalbi durdu, bir hafta sonra yaşam savaşını kaybetti

Eve gelen ekipler, eşi tarafından öldüresiye dövülen Fatma Gül Özyer'i yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldıktan sonra kalbi duran ve yapılan kalp mesajı tekrar hayata döndürülen talihsiz kadın, daha sonra Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Gaziantep'te günlerce yaşam savaşı veren ve tedavi sürecinde kalbi duran ve tekrar hayata döndürülen 27 yaşındaki Fatma Gül Özyer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğle saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.

Cenaze ailesine teslim edildi, anne olay gününü anlatarak feryat etti

20 günlük anne Fatma Gül Özyer'in cansız bedeni, Gaziantep adli tıp kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Cenazenin yarın öğle saatlerinde Kilis merkez'de defnedileceği öğrenirken cenazeyi teslim alan anne Kezban Çetin, kızının tekme tokat dövülerek öldürüldüğünü ifade ederek yaşananlara isyan etti. Kızını öldüren damadı nın en ağır cezayı almasını isteyen ve yetkililere seslenen acele anne Kezban Çetin, "Kızım hayatını kaybetti. Her gün bir ümitle daha iyi olmasını beklerken bugün ölüm haberini aldık. Kızımın hiçbir suçu yoktu. Kocası gündüzden akşam saatlerine kadar çalışıyordu ve her akşam eve sarhoş olarak geliyordu. Birkaç defa kızımın darp edildiğinden dolayı oluşan izlerini gördüm. İzleri kızıma sorduğumda hep bahaneler uydurarak kimi zaman kolumu bir yere çarptım veya eşimin eli yanlışlıkla çarptı gibi kelimeler kuruyordu. Ben de her evlilikte olan ufak tefek şeylerdir dedim. Sonucunun bu yerlere kadar geleceğini bilmiyordum. O gün akşam saatlerinde kızımın kocası geldi, bağır çağır kızıma 'aşağı gel' diye sesleniyordu. Sarhoş bir şekilde gelmişti ve korkumdan bir şey diyemedim. Kızımı arabaya bindirdim, kızım gitti ama yüreğim sıkıntı vardı. Eve gidince telefonla kızıma mesaj yazdım. Kızımla mesajlaştığımda kızım 'anne sarhoş olmuş yine komşulara da rahatsızlık veriyor. Bana yazma görürse kızar' diye yazdı. Bende bir şey olmasın diye yazmadım, gece vakitlerinde mesaj yazayım dedim sonra vazgeçtim uyumuşlardır diye. Gece saat 2'de telefon çaldı ve kızımın kayınvalidesi aradı. Kayınvalidesi 'ben bebeği alıp bize gidiyorum, senin kızın da hastanede' dedi. Bende hastaneye hızlıca gittim ve doktorlar kızımın beyin kanaması geçirdiğini ve kalbinin durduğunu söylediler. Sonrasında Gaziantep'e sevk edildi ve bugün öğlen kaybettik kızımı" dedi.

Bir yıl önce zorla bebek aldırmış

Genç kızın annesi, Mahmut Özyer'in bir yıl önce de 2 aylık hamile olan eşi Fatma Gül Özyer ile tartışmalar yaşadığı ve bu tartışmalar sonucu boşanma durumuna geldikleri öğrenildi. Mahmut Özyer'in, boşanma ihtimali üzerine, ayrılmanın eşiğinde olduğu 4 aylık hamile eşinin kendisinden hak talep etmemesi için zorla kürtaj yaptırdığı iddia edildi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan anne Kezban Çetin, "Bundan öncede bu adamın kızıma karşı bu tarz olayları hep oluyordu. Daha 2 aylık evlilerken kızım hamileydi ve boşanacağım diyerek zorla bebeğini aldırttı. Kızım aldırmak istemedi ancak zorla bebeği aldırttı bize de zorla imza attırdı. 1 haftadan bu yana yoğun bakımdaydı bugün kızım yaşamını yitirdi. Ben bütün savcıların, polislerin ve yetkililerin kadınların arkasında durmasını istiyorum. Kızımın hakkı savunulsun ve kanı yerde kalmasın" diye konuştu.

Eşinin ölümüne neden olan koca tutuklandı

Genç kadını öldüresiye döverek komalık eden ve daha sonra ölümüne neden olan koca Mahmut Özür, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Mahmut Özyer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti
Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti

Gaziantep, Fatma Gül, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşinin döverek komalık ettiği genç anne yaşam savaşını kaybetti - Son Dakika
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