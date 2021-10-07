Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara suikastına ilişkin 11 Ekim'de görülecek davaya katil zanlısı olan halefi eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore katılmayacak.

Compaore'nin avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Compaore'nin Vagadugu Askeri Mahkemesinde yargılandığı davaya katılmayacağı" belirtildi.

Compaore'nin hiçbir zaman ifadeye çağrılmadığının altı çizilen açıklamada, hakkında çıkarılan tutuklama emrinin de 2016'da iptal edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Compaore'nin mevcut Cumhurbaşkanı Roch Kabore'nin yargı sistemine olmasa da uluslararası adalete güvendiğine" vurgu yapıldı.

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Compaore, halk ayaklanması sonucu 2014'te devrilmiş ve Fildişi Sahili'ne sürgüne gönderilmişti.

Hala Fildişi Sahili'nde yaşayan Compaore, Fildişi Sahili vatandaşlığına geçtiği için yasal bir gereklilik durumunda dahi Burkina Faso'ya iade edilemeyecek.

Sankara ve 12 kişinin 1987'de öldürülmesine ilişkin dava 11 Ekim'de görülmeye başlanacak.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara, 1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Sankara, darbeyle görevden uzaklaştırılmaya çalışılmış, 1987'de darbe sırasında çıkan çatışmalarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan'da eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Gilbert Diendere dahil 13 kişiye de aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.