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Son dakika haber: Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümüne ilişkin dava tekrar başladı - Son Dakika

Son dakika haber: Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümüne ilişkin dava tekrar başladı

25.10.2021 16:11
Son dakika haber: Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümüne ilişkin dava tekrar başladı

Son dakika gündem haberi: Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara suikastına ilişkin dava, 2 hafta aradan sonra yeniden başladı.

Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Thomas Sankara suikastına ilişkin dava, 2 hafta aradan sonra yeniden başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Vagadugu Askeri Mahkemesinde görülmeye başlayan duruşmaya Sankara suikastının baş şüphelisi eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Blaise Compaore katılmazken, diğer baş şüpheli ve Compaore'nin sağ kolu Gilbert Diendere ise duruşmada hazır bulundu.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Compaore ve o dönem güvenlik şefi olarak görev yapan Hyacinthe Kafando'nun 10 gün içinde hakim karşısına çıkması gerektiği, aksi halde gıyabi yargılama yapılacağı kaydedildi.

Halk ayaklanması sonucu 2014'te devrildikten sonra Fildişi Sahili'ne sürgüne gönderilen Compaore, "kendisine askeri mahkeme tarafından tuzak kurulduğu" gerekçesiyle duruşmaya katılmayacağını söylemişti.

Sankara suikastinde payı olmakla suçlanan 14 kişiden, Compaore ve Kafando haricinde 12'si duruşmada hazır bulundu.

İlk duruşması 11 Ekim'de görülen davada, savunma tarafı, 20 bin sayfalık belgelerin daha detaylı incelenebilmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini istemişti.

Sankara'nın ölümü

Burkina Faso'nun efsanevi lideri olarak anılan Sankara, 1983-1987 dönemindeki askeri darbeye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

Sankara, darbeyle görevden uzaklaştırılmaya çalışılmış, 1987'de darbe sırasında çıkan çatışmalarda 37 yaşında hayatını kaybetmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümünün doğal yollardan gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Askeri mahkeme ise 13 Nisan'da eski Cumhurbaşkanı Blaise Compaore'yi, 1987'deki darbe sonucu görevi devraldığı Sankara'yı öldürmekle suçlamıştı.

Mahkeme, Sankara'nın ölümüyle ilgili Compaore'nin sağ kolu olarak bilinen General Diendere dahil 13 kişiye aynı suçlamada bulunmuştu.

Compaore, darbe sırasında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren Sankara'nın ölümünün yanı sıra devlet güvenliğini tehlikeye atmak ve cesetleri gizlemekle de suçlanıyor.

Thomas Sankara, cumhurbaşkanı, Burkina Faso, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümüne ilişkin dava tekrar başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Eski Burkina Faso Cumhurbaşkanı Sankara'nın ölümüne ilişkin dava tekrar başladı - Son Dakika
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