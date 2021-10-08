Son dakika haber! Eski eşini tüfekle öldürüp cesedini yaktığı öne sürülen kadın ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak - Son Dakika

Isparta'nın Senirkent ilçesinde eski kocasını av tüfeğiyle öldürüp cesedini tandırda yaktığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Emel G. ve Ramazan Y'nin 1998'de evlendikleri, üç çocuklarının olduğu, evliliklerinin 2020'de mahkeme kararıyla sona erdiği ve maktulün Antalya'ya giderek eski eşini geri getirmesinin ardından birlikte yaşamaya devam ettikleri belirtildi.

Antalya'da ikamet eden Durmuş Ali Y'nin askere gideceği için babası Ramazan Y. ile telefonda sık görüştüğü, olayın gerçekleştiği günün sabahında ulaşamaması üzerine annesi ve kardeşi Özkan Y'yi arayarak babasını sorduğu bildirildi.

İddianamede, sanığın oğluna babasının uyurken evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini söylediği kaydedildi.

Durmuş Ali Y'nin babasından haber alamaması üzerine Antalya'nın Manavgat ilçesinden otobüsle Isparta Otogarı'na, ardından taksiyle 02.00 sıralarında Akkeçili köyüne geldiği belirtilen iddianamede, evin avlusundan kötü kokular duyduğu ifade edildi.

Sanığın, Akkeçili köyüne ilk döndüğü sıralarda maktulle aralarının iyi olduğu kaydedilen iddianamede, Emel G'nin maktulün kendisini dövdüğünü, sık sık tartışma yaşadıklarını anlattığı bildirildi.

Sanığın ifadesinde eski eşinin olay gecesi tüfekle gelerek kolundan tutup kendisini kaldırdığını, misafir odasına götürüp sağ elindeki silahı şakağına dayayarak, "Kendimi öldüreceğim, ölünce seni sorumlu tutacaklar, sen de yanacaksın." dediğini iddia ettiği belirtildi.

Maktulün, sanığın sağ işaret parmağını üzerine koydurtarak tetiği çektirdiğini öne sürdüğü kaydedilen iddianamede, oğulları Özkan Y'nin olayı gördüğü anlatıldı.

İddianamede, sanık Emel G'nin suça sürüklenen çocuk Özkan Y'ye cinayeti işledikten sonra "Babanın telefonunu yok etmemiz lazım, sen de bana yardım edeceksin." dediği kaydedildi.

İddianamede sanığın, cinayetten sonra eski eşinin cesedini kolundan tutarak dışarı doğru sürüklediğini, evinin bahçesine indirdiğini, alt katta bulunan tandır odasındaki fırına götürdüğünü, daha sonra evdeki kan izlerini temizlediğini, evde kan izi bulunan halıları da tandıra götürdüğünü ve cesedi yaktığı anlattığı ifade edildi.

İddianamede, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediği görüşüne yer verildi.

Senirkent ilçesinde 24 Ekim 2020'de Emel G'nin, eski eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra cesedini evinin altındaki tandır odasında yaktığı iddia edilmişti.