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Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir" - Son Dakika

Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir"

24.10.2021 21:16

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirterek, "Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirterek, "Her kesimden kadınımızın potansiyelini, kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün gerçekleştirdiği Eskişehir ziyaretinde, girişimci, çiftçi, öğrenci, sporcu, sanatçı ve emekçi kadınlarla bir araya geldiği "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" programının görüntüleri paylaşıldı.

Sazova Parkı'ndaki Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eskişehir ziyaretinin son programında, kadınlarla birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük ve güçlü Türkiye hayallerini, kadın ve erkek ayrımı yapmadan, milletin tüm fertleriyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin geleceğine ilişkin her vizyonu, her projeyi sizlerle birlikte hayata geçirecek şekilde tasarlıyor ve uyguluyoruz." dedi.

Türkiye'de kadınların özellikle eğitim, üretim, istihdam, siyaset ve sosyal hayatta en fazla ilerleme kaydettikleri dönemin, kendi dönemleri olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunu iddialı bir şekilde ifade ediyorum, her kesimden kadınımızın potansiyelini kendisi, ailesi, şehri ve ülkesi için hayata geçirebilmesini sağlayacak altyapıyı biz kurduk, imkanları sağladık, engelleri ortadan kaldırdık. Özellikle kadınlarımızın, eğitim ve üretim alanında katettikleri mesafe gerçekten tarihi bir başarının ifadesidir.

Eşimin, kız çocuklarımızın okula gitmesinden lise eğitimi tamamlama programına kadar bu çerçevede başlattığı her girişime samimiyetle destek oldum ve bunun ilkini de Şanlıurfa'da başlattık. Ülkemizde partisinde gerçek anlamda kurumsal ve etkin kadın kolları teşkilatını kuran ilk parti, AK Parti'dir. Siyaset yanında bürokraside ve iş dünyasında kadınlarımızın hak ettikleri yeri almak için verdikleri mücadelenin de hep yanında oldum. Kadınları sadece aile işletmesinin bir unsuru olmaktan çıkartıp, müstakil bir girişimci, müstakil bir üretici, müstakil bir iş insanı haline getiren her adımı destekledim. Ülkemizde artık öğretmeninden akademisyenine, bankacısından yargısına kadar her yerde kadınlarımız nüfus içindeki oranlarına yakın temsil düzeyine sahiptir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elbette hala katedilmesi gereken çok mesafe olduğunu belirterek, "Ama kazanımlarımıza baktığımızda bundan sonrası için daha umutlu olmamız, daha büyük hedefler koymamız konusunda herhangi bir mani göremiyorum." diye konuştu.

"Kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız"

Kadınları hayatın her alanında desteklerken, onların aile içindeki konumlarını, özellikle de anne vasıflarını asla ihmal etmediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu konuda da eksiklerimiz olabilir. Önümüzdeki dönemde, eğitim ve üretim sürecinde olduğu gibi aile içindeki konumları itibarıyla da kadınlarımızı daha çok desteklemekte kararlıyız. Bazı sapkın beyinler, kadınların hayatın diğer alanlarındaki yerleri ile aile içindeki yerini birbirinin alternatifi görebilir. Batı'da olduğu gibi kadını özgürleştirmek adı altında en bayağısından bir meta haline dönüştürme hevesinde olanlara şahsen biz meydanı bırakmayacağız. Kadını evinden, ailesinden ve evlatlarından tamamen koparmayı hedefleyen bu anlayışın aslında onların eğitim-öğretim, üretim, istihdam ve sosyal hayattaki rollerini de hazmedemediğini düşünüyorum. Biz medeniyetimizin ve ahlakımızın gösterdiği istikamette, kadını ve erkeği tıpkı yaratılışta olduğu gibi hayatın her alanında birlikte mücadele eden yoldaşlar olarak görüyoruz. İnsanın eşref-i mahlukat sıfatının, diğer tüm vasıfların önünde ve üstünde olduğunu asla unutmuyoruz. Geçmişte yapılan hiçbir hata, hiçbir kötü örnek bizim referansımız olamaz. Biz ilk insanlar Hz. Adem ile Hz. Havva'dan beri herkesin Allah önünde eşit olduğuna, farkın takvada ortaya çıktığına yürekten inanıyoruz.

Bugünkü buluşmamızın ülkemizde kadınlarımızın haklarını, hukuklarını, haysiyetlerini özellikle koruma konusunda katettikleri mesafenin hatırlanmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Aynı şekilde bundan sonra yapmamız gerekenlerle ilgili de karşılıklı fikir teatisinde bulunacağımızı ümit ediyorum."

Kadınların sorularını yanıtladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından sözü programa katılan kadınlara verdi, sorularını yanıtladı.

Engellilerle ilgili kapsamlı çalışmalardan dolayı Erdoğan'a teşekkür eden bir engelli annesi, toplumdaki değişik engel türlerinden dolayı farklı ihtiyaçlar olabildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engellilerin, topluma ve ekonomik hayata katılımını çok önemsediklerini belirterek, konuyla ilgili ilk çerçeve düzenlemesi olan engelliler hakkındaki kanunu 2005'te çıkardıklarını hatırlattı.

Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi de 2007'de ilk imzalayan ülkelerden birinin Türkiye olduğunu ifade eden Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, engellilerin karşılaştığı her türlü zorluğun aşılması için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Engellilerin, ailelerinin yanında, sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakımlarına çok önem verdiklerini aktaran Erdoğan, bu mümkün değilse, engellilerin kurumlarda bakımının sağlandığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca engelli vatandaşları kamuda istihdam ettiklerini ya da kendi işlerini kurmaları için onları desteklediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli vatandaşlarımızın farklı engellilik türleri var, bunu biliyoruz. Bu bağlamda, engelli vatandaşlarımızla ilgili engel türüne göre tematik uygulamalara da ağırlık vermeye başladık, otizm eylem planı bunların ilkiydi. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz, hiç endişeniz olmasın." dedi.

Kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık

Sarıcakaya ve mahallelerindeki kadınlar olarak girişimci kadın kooperatifi kurduklarını, ürünlerin etiket ve barkodunu da aldıklarını belirten bir kadın girişimci de daha da pozitif ayrımcılık istediklerini dile getirdi.

Erdoğan da kadınların ve engellilerin kooperatif kurmalarını kolaylaştıracak Kooperatif Yasası'nın Meclis'ten yeni geçtiğini hatırlattı. Yapılan düzenlemeyle çoğunluğu kadınlardan oluşan kooperatifler, kadın emeğini değerlendiren kooperatifler, bir de çoğunluğu engellilerden oluşan kooperatiflere pozitif ayrımcılık getirdiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu çerçevede, bazı ödeme mükellefiyetlerini de kaldıracağız. Kooperatifin kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemindeki ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve ilan ücreti ödenmeyecek. Ticaret odasına kayıt ücretleri yıllık aidatlar, munzam aidatlar olmayacak. Kadın kooperatiflerimizin ve engelli kooperatiflerimizin daha da yaygınlaşması, daha da verimli olması için bu düzenlemeyi getirdik, hayırlı olsun." diye konuştu.

(Sürecek)

Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir
Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İstihdam, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ESKİŞEHİR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kadınların en fazla ilerleme kaydettikleri dönem bizim dönemimizdir" - Son Dakika
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