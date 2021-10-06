Son dakika haber... Ev hapsinde bulunan arkadaşını öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

Kocaeli'de ev hapsindeki arkadaşıyla birlikte alkol alan, daha sonra da arkadaşını öldüren zanlı, son kez hakim karşısına çıktı. "Pişmanım" diyen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Eylül 2020 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Rüya Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşi avukat Ezgi Ulugün'e şiddet uyguladığı iddiasıyla bir süre önce tutuklanarak cezaevine gönderilen Kaan Şensoy, kelepçe ile ev hapsine çıkartılmıştı. Olay günü ise Başiskele ilçesindeki evinde bulunan Şensoy'un yanına, arkadaşı olduğu öğrenilen Erhan Dalbudak ve Hasan Özden geldi. İddiaya göre, alkol alan şahıslar arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Erhan Dalbudak, yanındaki silahı ile Şensoy'a 3 el ateş etti. Kaan Şensoy, kanlar içinde kalırken, diğer 2 şüpheli ise otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Şensoy hayatını kaybetti. Yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, taraf avukatları, tutuklu sanıklar Erhan Dalbudak ve Hasan Özden katıldı. Son sözü sorulan sanık Dalbudak, "Pişmanım" dedi.

Müebbet hapis

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hasan Özden'in üzerine atılı suçu işlediğine dair herhangi inandırıcı bir delil bulunmadığından beraatına, diğer sanık Erhan Dalbudak'ın ise "kasten öldürme" suçunu işlediği kesinleştiğinden müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ