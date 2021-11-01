Son dakika haber! Everest Yayınları İlk Roman Yarışması'nın kazananı açıklandı - Son Dakika

Everest Yayınlarının 2006'da yeni yazarlar ve metinler keşfetmek amacıyla başlattığı "İlk Roman Yarışması"nın bu yılki kazananı "Nergis Hanım Hakkında Bazı Şeyler" adlı dosyasıyla Devrim Koçak oldu.

Asuman Kafaoğlu-Büke, Bahriye Çeri, Gülfem Pamuk, Sema Kaygusuz ve Zekiye Antakyalıoğlu'ndan oluşan jüri, kararının gerekçesine dair şu açıklamayı paylaştı:

"Birbirinden uzak kişiliklerin gizli bağlarını gözeten bu anlatı, biçimsel arayışı, kurgusal yapısı, duyumsal ve sahici dil dünyasıyla ilk roman ödülüne değer görüldü. Bir gönül borcu hikayesini enigmatik temalarla anlatmayı başaran bu romanın hassas ruhlara yer açan özel bir yazarı müjdelediğini düşünüyoruz. Devrim Koçak'ı tebrik eder, değerli jürimize, her yıl olduğu gibi bu yıl da desteğini esirgemeyen Cemil Kavukçu'ya, Adalet Çavdar'a ve diğer tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz."