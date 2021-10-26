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Son dakika haber! Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber! Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

26.10.2021 15:29
Son dakika haber! Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih'te 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 6 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Nişanca Mahallesi İsmail Sefa Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

İtfaiye, Yangın, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Fatih'te bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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