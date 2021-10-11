ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araca düzenlenen saldırıda yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Fatih Doğan'ın da şehit olduğunu açıkladı. Aktaş, yayımladığı taziye mesajında "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Fatih Doğan, Suriye Gücü kapsamında, 10.10.2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şehit polislere başsağlığı dileyerek, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.