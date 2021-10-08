Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Gaziantep- Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.

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