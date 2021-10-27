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Son dakika haber... Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı

27.10.2021 19:40
Son dakika haber... Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişi, tutuklandı.

Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunduğu tespit edilen kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne bir süreden beri yaklaşık 10 bin defa SMS atan ve yaklaşık bin kez de arayarak asılsız ihbarlarda bulunan kişinin S.K. olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Düzenlenen operasyonla S.K'nin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Gerçek vaka için arayan vatandaşlarımızın iletişimine engel olan ve çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden S.K, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizce tespit edilerek yakalanmış, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır." denildi.

Gaziantep, SMS, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te acil çağrı merkezine yaklaşık 11 bin kez asılsız ihbarda bulunan kişi tutuklandı - Son Dakika
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