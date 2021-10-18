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Son dakika haber... Gaziantep'te cipin çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te cipin çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

18.10.2021 20:52
Son dakika haber... Gaziantep'te cipin çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı

Son dakika haberler: Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te geri manevra yapan cipin çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 34 BDR 422 plakalı cipin geri manevra sırasında çarptığı 14 yaşındaki bisikletli Emre Uğur Dalkılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Cipi kullandığı iddiasıyla 18 yaşından küçük K.A. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince tekrar gözaltına alınan K.A, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce cipin sürücüsü olduğu iddiasıyla tutuklanan A.A. ise tahliye edildi.

Kentte 3 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan Dalkılıç, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 9 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Cipi kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. tutuklanmıştı.

Şehitkamil, Cumhuriyet, Emre Uğur, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te cipin çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te cipin çarptığı bisikletli çocuğun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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