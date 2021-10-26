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Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

26.10.2021 12:37
Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, avukat ve kamu personelinin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında doktor, avukat ve kamu personelinin bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Örgütün kentteki faaliyetlerini canlandırmaya yönelik 'ışık evleri' ve 'üniversite yapılanması'nı aktif hale getirdiği tespit edilen 1 doktor, 1 avukat, 1 hemşire, 6 öğrenci, 4'ü özel sektör çalışanı toplam 13 kişi yakalandı Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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