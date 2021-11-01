Son dakika haber: Gebze'de apartmanda yangın; söndürme çalışmalarını izlerken fenalaştılar - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, dışarda çalışmaları izlerken fenalaşan apartmanda yaşayan çifte ambulansta müdahale edildi.

Sabah saatlerinde, Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1054. Sokak'taki 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler bir anda çatıyı sardı. Binada ve yanındaki binalarda yaşayanlar dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alev alev yanan çatı itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Binada yaşayanlardan Mustafa ve Satı Töngel (75) çifti, söndürme çalışmalarını izlerken fenallaştı. Töngel çiftine olay yerindeki sağlık ekipleri ambulansta müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.