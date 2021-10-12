Son dakika haber: Gemide temizlik yaparken düşen Bulgaristan uyruklu görevli öldü - Son Dakika

Samsun'da, çalıştığı şirkete ait gemide temizlik yaparken merdivenlerden ambara düşen Bulgaristan uyruklu görevli hayatını kaybetti.
Kentteki limana demir atan bakır madeni yüklü Ludogorets isimli yük gemisindeki temizlik görevlisi Bulgaristan uyruklu Georgi Vasilev (47), merdivenlerde çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle ambara düştü.
Gemi kaptanı tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasının üzerine düşen Vasilev'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ceset, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA
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