Son dakika haber: Gökçeada'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber: Gökçeada'da kaçak içki operasyonu

Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 359 litre kaçak içki ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bin 359 litre kaçak içki ele geçirildi. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ilçesinde usule aykırı olarak kaçak şarap üretildiği ihbarı üzerine bir bağ evine operasyon düzenledi. Operasyonda, bin 355 litre kırmızı şarap, 4 litre yapma rakı, 1 adet elektrikli üzüm sıkma makinası, 1 adet üzüm pres makinası, 1 adet tıpa makinası ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, içkilere de el konuldu. - ÇANAKKALE

Son Dakika

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