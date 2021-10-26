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Son dakika haber: Gözaltına alınan Sudan Başbakanı Hamduk'un kendi evine dönmesine izin verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Gözaltına alınan Sudan Başbakanı Hamduk'un kendi evine dönmesine izin verildi

26.10.2021 22:49
Son dakika haber: Gözaltına alınan Sudan Başbakanı Hamduk'un kendi evine dönmesine izin verildi

Son dakika haberleri... Askeri darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Başbakan Abdullah Hamduk'un Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın evinden kendi evine gitmesine izin verildiği aktarıldı.

Askeri darbe girişiminin ardından gözaltına alınan Başbakan Abdullah Hamduk'un Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın evinden kendi evine gitmesine izin verildiği aktarıldı.

Sudan'da dün sabah saatlerindeki darbe girişiminin ardından geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkilileri gözaltına alınmıştı. Askeri darbe girişiminde gözaltına alınmasından bu yana haber alınamayan Başbakan Hamduk'un Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan'ın evinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Güvenlik gerecekleriyle isminin kullanılmasını istemeyen askeri bir yetkili basına verdiği demeçte, Başbakan Hamduk'un ve eşinin başkent Hartum'daki evlerine dönmesine izin verildiğini aktardı. Yetkili, Hamduk'un evinin sıkı güvenlik altında olduğunu ifade ederek, Hamduk ve eşinin dış dünyayla iletişim kurması konusunda herhangi bir kısıtlma olup olmadığı konusunda bilgi paylaşmadı.

ABD, Sudan'a yapılan 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Sudan'a 700 milyon dolarlık yardımı askıya aldığını belirterek, "Her şeyden önce masum sivillere yönelik her türlü şiddeti durdurmalı, gözaltına alınanları serbest bırakmalılar ve demokratik bir yola geri dönmeliler" dedi.

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi tüm uçuşları 30 Ekim'e kadar askıya aldı

Sudan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, Hartum Uluslararası Havalimanı'na yapılacak olan tüm uçuşların 30 Ekim'e kadar askıya alındığı duyuruldu.

ABD'den vatandaşlarına Hartum Uluslararası Havalimanına gitmemeleri tavsiyesi

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Büyükelçilik, 25 Ekim'de ticari uçuşların toplu olarak iptal edilmesinin ardından Hartum Uluslararası Havalimanı'ndan iki charter uçuşun ayrıldığını öğrendi. Bu duyuru itibariyle, dünkü olayların başlangıcından bu yana hiçbir ticari uçuş kalkmadı. Çoğu ticari taşıyıcı, hizmetlerinin bir sonraki duyuruya kadar iptal edildiğini duyurdu. Amerikan Vatandaşlarının havaalanına gitmemeleri tavsiye ediliyor. Ticari uçuşların kalkacağı teyit edildiğinde, bir uyarı yayınlanacak" denildi.

Sudan'da geçiş dönemi

Ülkede derinleşen ekonomik kriz ve düşen hayat standartları, Aralık 2018'de kitlesel halk protestolarının başlamasına yol açmış ve 11 Nisan 2019'da ordu yönetime el koymuştu. Dönemin Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinden sonra Ağustos 2019'un sonunda Askeri Geçiş Konseyi kurulmuştu. Devlet Başkanı ve Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah El Burhan, Başbakan ise Abdullah Hamduk olmuştu. Ülkedeki askeri ve sivil yetkililer, geniş çaplı siyasi ve ekonomik reformlar için geçiş dönemi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Geçtiğimiz eylül ayındaki başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi ülkede yeniden istikrarsızlığa yol açmıştı. Bugün yaşanan askeri hareketlilik, sivil ve askeri liderler arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.

Öte yandan darbe girişiminin ardından halk sokaklara dökülmüş, protestoları bastırmak için güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 7 kişi hayatını kaybetmiş, en az 140 kişi ise yaralanmıştı. - HARTUM

Tam Gemi Şok Denemeleri, Darbe Girişimi, Darbe, Sudan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Gözaltına alınan Sudan Başbakanı Hamduk'un kendi evine dönmesine izin verildi - Son Dakika


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