Son dakika haber! GTÜ öğrencileri roketlerini ABD'deki yarışmanın finalinde ateşleyecek - Son Dakika

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinden oluşan ETERNAL Roket Takımı, ABD'de yapılacak Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda (IREC) finale kalarak atış yapmaya hak kazandı.

GTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Havacılık ve Uzay Kulübü takımlarından ETERNAL Roket Takımı, ABD'nin New Mexico eyaletinde düzenlenecek prestijli roket yarışması IREC'te finale kaldı.

Öğrenciler, 20-25 Haziran 2022 tarihlerinde 10 bin feet kategorisinde yazılımı ve tasarımı kendilerine ait roket ile atış yapacak.

Birçok ülke ve takımı geride bırakıp 150 takım arasında finale kalan takımda, GTÜ Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Ali Kaplan, İsmail Üst, Yavuz Eren Doğan, Erdi Erkal Kayabaşı, Makine Mühendisliği Bölümü'nden Mehmet Aklan, Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden Bihar İlem Şahin, Mimarlık Fakültesi Şehir Bölge Planlama Bölümü'nden Şengül Sude Şeker, GTÜ Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü'nden Oğuz Özkan yarışacak.