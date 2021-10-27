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Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada - Son Dakika

Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada

27.10.2021 09:47
Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada

Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 zanlı kameralara yansıdı.

Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan 2 zanlı kameralara yansıdı. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merter'de yabancı uyruklu 3 şahsın 20 bin TL ve 8 bin 700 dolarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 2 zanlının eşkal ve kimlik bilgilerini tespit etti. Çalışmaların devamında zanlıların yankesicilik yaptığı M. Nesih Özmen Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki döviz bürosu takibe alındı. Aynı gün saat 13.30 sıralarında iş yeri önünde benzer bir yankesicilik olayını gerçekleştirdiği görülen O.A. ve R.G isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Zanlıların yankesicilik yaptığı anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Şahısların yapılan üst aramalarında perdeleme yöntemi sırasında kullandıkları poşet ve 22 bin 335 TL ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şüphelilerden O.A. isimli şahsın yoklama kaçağı olduğu ve hakkında "Silahla Tehdit" suçundan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan R.G adli kontrol ile serbest bırakılırken, O.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada
Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada
Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada
Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada
Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada
Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada

Türk Lirası, Güngören, Merter, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Güngören'de yankesicilik yöntemiyle hırsızlık kamerada - Son Dakika
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