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Son dakika haber: Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu (2)

13.10.2021 15:37
Son dakika haber: Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu (2)

Son dakika gündem haberi: ADLİYE ÖNÜNDE TÖRENAydın'da, kaldığı lojmanda ölü bulunan hakim Aydın Tuncalı'nın (53) cenazesi, otopsi sonrası Adnan Menderes Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, görev yaptığı adliye binası önüne getirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE TÖREN

Aydın'da, kaldığı lojmanda ölü bulunan hakim Aydın Tuncalı'nın (53) cenazesi, otopsi sonrası Adnan Menderes Hastanesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, görev yaptığı adliye binası önüne getirildi. Tuncalı'nın polislerin omuzlarında taşınan, Türk bayrağına sarılı cenazesi, Atatürk büstü önüne koyuldu. Törene Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici'nin yanı sıra hakim ve savcılar katıldı. Törende konuşan Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan, "Sevdiğimiz kişiyi kaybetmek, yaşam boyu hüzün ve özlem oluşturur. Biz de bu hüzün ve her geçen gün artacak özlemle şu an iç içeyiz. Yargı camiası içinde kendisinin özellikle bilgisinden, bilge kişiliğinden, tecrübesinden, zekasından, kısacası her konudaki üstün vasıflarından yararlandığımız gibi günlük hayatımızda da iyiliğiyle yardımseverliğiyle sempatikliğiyle sayın hakimimiz Aydın Tuncalı, kalplerde yer edinen ve akıllara kazınan birisi olarak kalacaktır" dedi.

Aydın Tuncalı'nın tabutu, törenin ardından tekrar polislerin omuzlarında cenaze aracına taşınarak, toprağa verilmek üzere yakınları tarafından Muğla'nın Ortaca ilçesine götürüldü.

Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Araştırma Hastanesi, Otopsi, Tören, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Hakim, kaldığı lojmanda ölü bulundu (2) - Son Dakika


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