Son dakika haber... Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı - Son Dakika

Konya'da dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanık, yeniden yargılandığı dava yine aynı cezaya çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu, dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen kararın, istinaf mahkemesince aldatma iddiası üzerine maktulün cep telefonu kayıtlarının incelenmesi nedeniyle bozulması üzerine sanığın yeniden yargılanması tamamlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmud el Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.

Mahmud el Hüseyin savunmasında, "Ben yanlışlıkla yaptım." dedi.

Yeniden yargılanan sanığa verilen cezada herhangi bir değişiklik olmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Olay

Meram ilçesi Tırılırmak mahallesi Papatya sokakta yaşayan Mahmud el Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye el Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye el Hamit, hareketsiz kalmıştı.

Mahmud el Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşünmüş, aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım isteyip, polisi ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırmıştı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hamile olduğu belirlenen Halidiye el Hamit'in öldüğü saptanmış, tutuklanan Mahmud el Hüseyin hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.