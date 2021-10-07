Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobilinde 40 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucu Demirköprü Mahallesi'nde şüpheli bir otomobili durdurdu.
Ekiplerce araçta yapılan aramada 40 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü M.S.B. emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Hatay'da aracında 40 kilogram esrar bulunan kişi gözaltına alındı - Son Dakika