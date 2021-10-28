Üye Girişi
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

28.10.2021 15:49
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) çerçevesinde Yeşil İklim Fonu'ndan Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanmasına ilişkin, "Bu, Türkiye'nin iklime duyarlı sürdürülebilir bir ekonomik...

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) çerçevesinde Yeşil İklim Fonu'ndan Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık kaynak sağlanmasına yönelik mutabakat zaptı imzalanmasına ilişkin, "Bu, Türkiye'nin iklime duyarlı sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem oluşturması yolunda önemli bir dönemeçtir. Bu mutabakat sayesinde kamu ve özel sektörün iklim değişikliğiyle ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanmış olacaktır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimi'nce İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Büyükçekmece'deki buluşma ile devam etti. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati'nin katılımıyla AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ekonomi İşleri Birim Başkanı Gıyaseddin Gergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan Nureddin Nebati, Büyükçekmece'nin merkezin dışında olmasına rağmen Helenlere kadar uzanan engin tarihsel bir mirasa sahip, derin köklü geçmişi ve sunduğu büyük ekonomik potansiyeliyle güzel bir ilçe olduğunu anlattı.

İlçede Mimar Sinan'ın inşa ettiği Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü, kervansaraylar, camiler ve çeşmeler gibi tarihi eserler bulunduğunu ifade eden Nebati, ilçenin çimento, plastik üretim tesisleri ve sanayi siteleri ile birçok fabrikayı bünyesinde barındırdığını ve buna ilaveten ticareti ile de istihdam sağladığını söyledi.

Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde yeşil dönüşüm alanında uluslararası finansmana erişimin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını aktardı.

Bu kapsamda en son atılan adımın da Türkiye'ye 3 milyar 157 milyon dolarlık ilave kaynak sağlanmasına yönelik imzalanan mutabakat zaptı olduğunu anımsatan Nebati, "Bu, Türkiye'nin iklime duyarlı sürdürülebilir bir ekonomik ekosistem oluşturması yolunda önemli bir dönemeçtir. Bu mutabakat sayesinde kamu ve özel sektörün iklim değişikliğiyle ilgili projelerine uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanmış olacaktır." dedi.

Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığının, aynı zamanda, uluslararası sermaye piyasalarında muhtemel bir yeşil ya da sürdürülebilir tahvil programı için de çalışmalar yaptığını bildirdi.

Türkiye'nin büyümeye devam ettiğine ve bunu sürdürülebilir bir halde yapan ender ülkelerden biri olduğuna işaret eden Nebati, "2002 yılından 2020 sonuna kadar Türkiye 5,2'lik bir büyüme sağlamış. Dünya yüzde 3,5'lik bir büyümeye sahip ve bu büyümenin enteresan bir grafiği var. 2008 ve 2009'daki mortgage krizinde çeyreklik bir düşüş, sonrasında ise Türkiye ve dünyanın birlikte toparlandığı bir süreç var. Ama Türkiye, hep dünyanın üzerinde hareket eden bir grafik çiziyor. Özellikle geçen yıl dünya 3,2 küçülürken Türkiye, 1,8'lik büyüme bir büyüme sağladı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, dengeli bir şekilde büyümeye devam ediyor"

Nureddin Nebati, Kovid-19'la mücadele sürecine de değindi.

Geçen yılın mart ayından itibaren Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele kapsamında önemli adımlar attığını belirten Nebati, hükumetin hızlı bir şekilde ekonomik programları ve tedbirleri hayata geçirdiğini anlattı.

IMF kaynaklarına göre, 2005 yılında Türkiye'nin satın alma gücü paritesine göre dünyada 17'nci sırada olduğunu, 2020'de ise yine aynı kaynaklara göre 11'inci büyük ekonomi konumuna geldiğini aktaran Nebati, "Büyüme noktasında 'siz dengesiz büyüyorsunuz' diyorlar. 2021 yılının ilk yarısında net dış talep ve yurt içi talep sayesinde Türkiye, dengeli bir şekilde büyümüştür ve üçüncü çeyrekte de büyümeye devam etmektedir. Bu büyümesini de en iyi şekilde sürdüren ülkelerin başında geliyor." şeklinde konuştu.

"Öncü veriler, iktisadi faaliyetin dengeli seyrettiğini gösteriyor"

Öncü verilerin, iktisadi faaliyetin 3. çeyrekte iç ve dış talebin etkisiyle dengeli seyrettiğini gösterdiğine işaret eden Nebati, ekonomik aktörlerin tümünün, faaliyetlerine güçlü ve sağlam bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Güven endeksinde bir problem olmadığını ve ihracatın artarak güçlü kalmaya devam ettiğini aktaran Nebati, gelecek 3 aya ilişkin ihracat siparişlerinin de Kovid-19 öncesine göre daha yüksek seviyelere geldiğini bildirdi.

Nebati, enflasyonun sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de hızlı bir şekilde arttığını ve dünyanın gelecek aylarda da enflasyonu konuşmaya devam edeceğini söyledi.

" Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 126 milyar dolara ulaşmış durumda"

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının olumlu yönde yansımaları olacağını ifade eden Nebati, sözlerini şöyle tamamladı:

"Merkez Bankası'nın döviz rezervleri 126 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu yılın ilk aylarında bu konu tartışıldı. Siz bir ülkenin ekonomisini yönetiyorsanız ve dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizlerden birisiyle yüz yüzeyseniz her türlü enstrümanı kullanırsınız. Biz de kullandık. Bütün enstrümanları kullandık. Ama bunun neticesinde işlerin toparlanacağını da biliyorduk. Merkez Bankası'nın rezervleri 80 milyar dolarlara kadar düşmüşken 15 Ekim itibarıyla 126 milyar dolara ulaşmış durumda."

Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması
Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması

Nureddin Nebati, Büyükçekmece, Türkiye, Maliye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor 16:13 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp 16:09 Şebnem'i 12 yerinden bıçaklayıp "Hatırlamıyorum" diyen caninin, ifadesi ortaya çıktı: Kıskandığı için kavga ediyorduk Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor 15:58 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı 15:51 Melisa'nın doğum gününü kutlayan Acun'un düştüğü notu gören herkes aynı yorumu yaptı Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 14:56 Yargıtay'dan örnek fazla mesai kararı: Çalışanın bilgisayar açılış kapanış saatlerine bakılmalı 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 14:50 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 13:26 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme 12:29 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

Son Dakika Haberleri
16:12 Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor
16:10 Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
15:59 Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor
15:57 Berdan Mardini'den evlilik dışı çocuk yapan kadından gündem olacak iddia: Yasaklı madde kullanıyor
15:55 Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız
15:33 Liverpool'un yıldızı Salah okul müfredatına girdi! Öğrencilere ders olarak anlatılacak
15:12 Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı
15:10 Barcelona tarihinde böylesi görülmedi! Ronald Koeman alacağı tazminatla Süper Lig'de takım kurabilir
15:08 Anaokullarındaki karantina süresi 14 günden 10 güne düşürüldü
15:06 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada Jandarma, intihar girişiminde bulunan kadını kurtardı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:14
Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Jose Mourinho'nun stat merdivenlerinde yemek yediği paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
16:11
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız Erdoğan ihale için tarih verdi: Atatürk Havalimanı'na millet bahçesi kuracağız         
15:56
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı         
14:54
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı         
13:58
Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu         
12:46
Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor         
12:19
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum         
11:16
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor: 846 TL cezası var         
10:28
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor Teknolojiden uzak kalmamak için dağda kendi elektriğini üretiyor         
09:13
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 16:30:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati, Büyükçekmece'de iş insanlarıyla buluştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement