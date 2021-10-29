Son dakika haber: Hindistan'da Pakistan'ın galibiyetini kutladığı için gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi - Son Dakika

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde polisin, Pakistan kriket takımının Uluslararası Kriket Konseyi (ICC) Erkekler T20 Dünya Kupası maçlarında Hindistan'ı yenmesini kutladıkları için gözaltına aldığı kişilerin sayısı 5'e yükseldi.

Uttar Pradeş'te görevli polisler, maç sırasında Hindistan karşıtı ve Pakistan yanlısı sloganlar atılmasıyla ilgili 7 kişi hakkında dava açıldığını belirtti.

Polisler, söz konusu sloganları atan 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltındakilerin toplam sayısının 5 olduğunu açıkladı.

Uttar Pradeş'in Başbakanı Yogu Adiyanath'ın basın danışmanı Shalabh Mani Tripathi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın galibiyetini kutlayanlara karşı sert önlemler alınacağını söyledi.

Eyalette dün polis, Pakistan kriket takımının galibiyetini kutlayan 3 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Polis, gözaltıların iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) üyelerinin şikayetinin ardından yapıldığını duyurmuştu.

Keşmirli öğrencilere okuldan uzaklaştırma cezası da verildiği belirtilmişti.

Pakistan kriket takımının galibiyeti, bölgedeki Keşmirliler tarafından sevinçle karşılanmış, galibiyet kutlamaları dolayısıyla Racastan eyaletinde de bir öğretmen gözaltına alınıp görevden uzaklaştırılmıştı.

Öte yandan Hindistan kriket katımındaki tek Müslüman oyuncu Muhammed Shami, sosyal medyada "hainlikle" suçlanarak eleştiri yağmuruna tutuldu.

24 Ekim'deki karşılaşmada 152/0 sayıya ulaşan Pakistan, 151/7 sayıda kalan Hindistan'ı mağlup etmişti.