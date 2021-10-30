Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Tokat'ta gençlerle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye stratejik olarak büyük öneme sahiptir. Türkiye diniyle, milliyetiyle, göreneğiyle, geleneğiyle, tarihiyle stratejisi güçlü bir ülkedir. Biz bu zenginliklerle bugün ayaktayız." dedi.

Bakan Soylu, Tokat Belediyesi Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'nin batı ile doğu arasında çok güçlü bir köprü olduğuna işaret eden Soylu, "Sadece yol olarak değil, medeniyet olarak da güçlü bir köprüyüz ama bizim başka bir özelliğimiz daha var. Bizim en büyük gücümüz kültürümüz ve medeniyetimizdir, inancımızdır. Benim de okuduğum çok güçlü belgelerde böyle yazılmıştır. Türkiye stratejik olarak büyük öneme sahiptir. Elbette doğru ama aklınızdan hiç çıkarmayın. Türkiye diniyle, milliyetiyle, göreneğiyle, geleneğiyle, tarihiyle stratejisi güçlü bir ülkedir. Biz bu zenginliklerle bugün ayaktayız. Önümüzde çok önemli bir dönem var. Sizden çok çalışmanızı istiyoruz. Yeni dünya çok çalışanın, kendisine fırsat bulabildiği bir dünyadır." ifadelerini kullandı.

Daha önce Türkiye'nin demokrasisini kesen darbeler olduğuna işaret eden Soylu, şöyle konuştu:

"Bu darbelerin hepsi dış kaynaklı darbelerdi. Türkiye'nin gücü içeriye dayanmaya yeter, içeriden darbe yaptırmaz. Türkiye'nin gücü dışarıdan darbe yaptırmaya dayanmadığı dönemlerden geçtik. Yıllardır yaptırmaya çalışıyorlar, 15 Temmuz dahil, 27 Nisan dahil. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dışına bir koza ördü de onun için. Terör açısından koza ördü. İlgi alanlarını, etki alanlarına çevirdi. Azerbaycan'dan tutun, Libya'ya kadar var olduğumuz anlayışa doğru döndü Türkiye. Yine Balkanlar'da kimiyle ağabey, kimiyle kardeş oldu. Türk dünyasıyla aynı anlayışı kurdu. Bazen ufak tefek kesintiler olsa da istikametine devam etti. Etrafına kurduğu zırhla dışarısında Türkiye'nin istikrarını bozmaya yönelik anlayışa müsaade etmedi. Onun için kendi hayatınıza da buradan bir çıkarım yapmanızı isterim."

Soylu, bir gencin "27. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı" sorusu üzerine, "300 binin üzerinde katılım oldu. Türkiye'nin yaklaşık 20 polis okulunda sınavlar yapıldı. İlk önce KPSS belirlendi. Sonra ön sağlık, sonra spor, ardından da mülakatlar. Şimdi doğal olarak bunlar bir süreç. Siz girdikten sonra da giremeyenlerin pandemi sebebiyle, onlara da bir hak daha verdik. Mülakatlar eylülün ilk haftasında bitti. Zannediyorum 2 gün içerisinde açıklanacak." açıklamasında bulundu.

Soylu, daha sonra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.